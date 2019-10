Roger Federer devra serrer sa garde d'entrée de jeu au Masters 1000 de Shanghaï. Exempté du premier tour, le Bâlois pourrait, en effet, entamer son tournoi face à Marin Cilic (ATP 30).

Le no 3 mondial affrontera le vainqueur de la rencontre qui opposera le Croate au Champion de Gstaad Albert Ramos-Vinolas (ATP 44). Tête de série no 2 du tableau en l'absence de Rafael Nadal, qui soigne sa main et prépare ses noces, Roger Federer devrait théoriquement croiser la route de David Goffin (no 13), d'Alexander Zverev (no 5) et de Dominic Thiem (no 4) pour espérer retrouver Novak Djokovic en finale. Le Serbe figure dans la même partie de tableau que Daniil Medvedev (no 3).

Battu l'an dernier en demi-finale par Borna Coric, Roger Federer a enlevé ce Masters 1000 de Shanghaï en 2014 et en 2017.

Neuer Inhalt Horizontal Line