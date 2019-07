A 15 ans, elle commence déjà à écrire sa légende. Malgré deux balles de match en sa défaveur, Cori Gauff est toujours en vie à Wimbledon où elle disputera lundi les huitièmes de finale.

Menée 6-3 5-2 par la Championne de Lugano Polona Hercog (WTA 60), la prodige américaine a réussi une folle remontada pour s'imposer finalement 3-6 7-6 (9/7) 7-5. On rappellera qu'elle est devenue la semaine dernière à 15 ans et 3 mois la plus jeune joueuse de l'ère Open à passer victorieusement le cap des qualifications à Wimbledon.

Lundi, Cori Gauff aura l'honneur de défier l'ancienne Championne de Roland-Garros et ancienne no 1 mondiale Simona Halep. Face à la Roumaine, Cori Gauff avec son matricule 313 n'a, sur le papier, absolument aucune chance. Mais allez savoir...

Une chose est toutefois certaine: il faut être très fort comme l'espoir polonais Hubert Hurkacz (ATP 48) pour prendre un set à Novak Djokovic sur le gazon de Wimbledon. Mais sera-t-il possible d'en gagner deux de plus contre le no mondial et tenant du titre d'ici samedi prochain ? La question est posée après la maîtrise témoignée par le Serbe dans les deux dernières manches de son seizième de finale. Hubert Hurkacz a réussi des miracles à la volée pour enlever 7/5 au jeu décisif le deuxième set. Mais Novak Djokovic, comme Rafael Nadal à Paris face à David Goffin et à Dominik Thiem, a replacé la barre beaucoup trop haut pour fermer la porte d'une manière extrêmement brutale à son adversaire.

Novak Djokovic demeure le seul top-ten encore en lice dans le haut du tableau. Après Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas au premier tour, Kevin Anderson, le finaliste de l'an dernier, et Karen Khachanov sont passés à la trappe, battus par deux joueurs que l'on peut considérer comme des spécialistes de la terre battue, l'Argentin Guido Pella et l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Prétendre que les conditions de jeu sont devenues plus lentes à Londres qu'à Paris ne relève plus vraiment de l'absurde.

