Ce contenu a été publié le 3 mars 2018 21:09 03. mars 2018 - 21:09

Lausanne a obtenu le point qu'il était venu chercher au Letzigrund. Après trois défaites de rang, les Lausannois ont cueilli face aux Grasshoppers leur premier résultat positif de l'année.

Les Vaudois laissent désormais, avant les matches de dimanche, Thoune à 2 points et Sion à six points. Deux semaines après la défaite 3-1 concédée à Tourbillon, Fabrio Celestini a retrouvé à Zurich cette rigueur défensive qu'il avait réclamée.

Dans un match très fermé et face à un adversaire qui n'avait sans doute pas pansé toutes les plaies provoquées par l'élimination en demi-finale de la Coupe de Suisse contre le FC Zurich, il y avait peut-être lieu de témoigner d'une plus grande gourmandise. Mais dans cette lutte contre la relégation qui s'annonce aussi âpre, ce point obtenu face à des Grasshoppers qu'ils n'ont plus battus depuis le 23 mai 2012 suffit au bonheur des Vaudois.

