Le doute est levé. Après deux premiers tours en bleu de chauffe, Roger Federer a enfin pris son envol à New York. Le Bâlois s'est qualifié avec panache pour les huitièmes de finale de l'US Open.

Roger Federer s'est imposé 6-2 6-2 6-1 devant Daniel Evans (ATP 58), le joueur qui s'était procuré une balle de match contre Stan Wawrinka il y a trois ans dans ce même tournoi que le Vaudois devait enlever. Face à Roger Federer, le Britannique est resté très loin du compte. Malgré un break au troisième set pour revenir à 2-1, il n'a pas soutenu la comparaison devant un Bâlois aussi incisif.

Après avoir perdu le premier set lundi contre Sumit Nagal et mercredi devant Damir Dzumhur, Roger Federer n'a pas accusé un nouveau faux départ. Face à un joueur dont il adore il est vrai le jeu tout en toucher, le Bâlois s'est régalé du premier au dernier point. Parfaitement protégé par son service, il a réussi quelques points magiques avec notamment un revers qui a fusé à la perfection le long de la ligne pour comptabiliser 48 coups gagnants sur l'ensemble de cette rencontre.

Dimanche, Roger Federer affrontera en huitième de finale le vainqueur de la rencontre entre David Goffin (no 15), récent finaliste du Masters 1000 de Cincinnati, et Pablo Carreno Busta (ATP 69), demi-finaliste à Flushing Meadows il y a deux ans. Même si ces deux hommes présentent quelques références, on voit mal comment le Bâlois, s'il évolue dans le même registre que face à Daniel Evans, ne pourrait pas être présent en deuxième semaine à New York dans un tournoi, faut-il le rappeler, qu'il n'a plus gagné depuis onze ans. C'était presque dans une autre vie.

Neuer Inhalt Horizontal Line