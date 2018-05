Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 mai 2018 17:01 26. mai 2018 - 17:01

Marton Fucsovics a écrit une page d'histoire du tennis hongrois sur la terre battue genevoise. Il a battu Peter Gojowczyk 6-2 6-2 en finale du Geneva Open.

Fucsovics est du même coup le premier joueur magyar à conquérir un titre sur le circuit ATP depuis Balazs Taroczy en 1982. Tombeur notamment du double tenant du titre Stan Wawrinka en quart de finale, Marton Fucsovics (26 ans) a brûlé les étapes dans la Cité de Calvin. La demi-finale qu'il a remportée la veille devant Steve Johnson était en effet la première de sa carrière sur l'ATP Tour.

Marton Fucsovics, qui s'était révélé au grand public en se hissant en 8e de finale du dernier Open d'Australie, efface à plus d'un titre Balasz Taroczy des tabelles. Le droitier de Budapest, qui passera de la 60e à la 45e place mondiale, sera le premier Hongrois à figurer dans le top 50 depuis l'ancien partenaire de double de Heinz Günthardt en mai 1985. Balasz Taroczy, qui avait atteint le 12e rang en 1982, fut par ailleurs le premier vainqueur du tournoi ATP de Genève, en 1980.

Gojowczyk manque sa finale

Champion junior de Wimbledon en 2010, Marton Fucsovics a nettement dominé les débats dans une finale qui fut décevante sur le plan du jeu. Peter Gojowczyk lui a, il est vrai, grandement facilité la tâche: l'Allemand de 28 ans, qui avait pourtant déjà disputé deux finales sur l'ATP Tour (dont une remportée à Metz l'automne dernier), n'a jamais pu se départir de sa nervosité. Il a ainsi totalement manqué son début de match, accumulant les fautes directes.

Marton Fucsovics menait 4-0 après seulement 12' de jeu, et a même bénéficié de deux balles de 5-0 à la relance. Le Hongrois n'a pas non plus dû forcer son talent dans la deuxième manche: Peter Gojowcyzk lui a offert le break décisif à 2-2 en manquant totalement une volée haute de coup droit qui semblait pourtant facile. L'Allemand s'est ensuite effondré, lâchant une quatrième fois son service à 2-4. Et Marton Fucsovics n'a même pas tremblé au moment de conclure, claquant un ace sur sa première balle de match après 67' de jeu.

Neuer Inhalt Horizontal Line