Premier membre du "Big Three" en lice dans cet US Open 2019, Novak Djokovic n'a pas failli. Le no 1 mondial et tenant du titre a parfaitement livré la marchandise.

Novak Djokovic s'est imposé 6-4 6-1 6-4 devant Roberto Carballes Baena (ATP 76). Il a conclu en moins de deux heures devant le natif de Tenerife sans concéder la moindre balle de break. Cette seule statistique illustre la rigueur témoignée par un homme en quête d'un dix-septième titre majeur lors de cette quinzaine à Flushing Meadows.

On le sait, Novak Djokovic a hérité d'un tableau extrêmement relevé avec Stan Wawrinka, Daniil Medvedev et Roger Federer sur sa route avant une éventuelle finale contre Rafael Nadal. Malgré ce tirage et sa récente défaite en finale du Masters 1000 de Cincinnati devant Daniil Medvedev, il s'avance toujours comme le favori no 1 du tournoi.

