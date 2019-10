Le produit "Choco Dessert Coconut Cream aha" est déclaré à tort sans lait et sans lactose. Migros en a informé le laboratoire cantonal de Zurich et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

Un danger pour la santé ne pouvant être exclu, l’OSAV recommande aux personnes allergiques au lait ou souffrant d’intolérance au lactose de ne pas consommer ce produit, a indiqué l’office dans un communiqué vendredi. Celui-ci est sans danger pour les autres consommateurs.

Les personnes allergiques au lait sont exposées à un risque de réaction allergique si elles consomment ce produit. Quant aux personnes intolérantes au lactose, elles peuvent présenter des symptômes tels que ballonnements, diarrhée ou maux de ventre.

Il s’agit du produit "Choco Dessert Coconut Cream aha" portant le numéro d’article: 2053.725

