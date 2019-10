Le nouveau projet de rénovation du Centre de congrès de Montreux (2m2mc) prend forme. Présentée aux groupes de travail participatifs lundi soir, une première mouture prévoit un coût diminué de 87 à 78 millions de francs.

Outre un coût légèrement réduit, le projet prévoit la création d’une salle pour sociétés locales, côté lac, pour 1,5 million supplémentaire et un aspect visuel peu modifié, a indiqué mardi à Keystone-ATS Caleb Walther, municipal en charge des installations. Il confirmait des informations diffusées par Le Régional.

"La diminution du coût aura ses conséquences. Nous ne faisons pas tout le projet tel que présenté, mais nous en gardons l'essentiel, y compris la notion de développement économique, mais surtout la sécurisation et la mise aux normes", a résumé le syndic de Montreux Laurent Wehrli, qui a rappelé que les autorités sont encore dans un processus de groupe de travail.

Prochaine étape en novembre

Comme il a été certifié qu'il n'y avait pas de recours au Tribunal fédéral après la confirmation de l'annulation du scrutin par la Cour constitutionnelle, "nous avons pu présenter l'évolution du projet. La proposition a reçu bon accueil. Tous les partis ont bien compris que l'enjeu sécuritaire et de mise aux normes occupe une part extrêmement importante de ce budget", a poursuivi M.Wehrli.

"Nous allons encore affiner le projet, a-t-il ajouté. La prochaine étape importante est le 11 novembre, date à laquelle les formations politiques donneront leur position.

Si l'accueil positif se confirme, la Municipalité pourra présenter début 2020 au Conseil communal un nouveau préavis. Il proposera la mouture révisée, ainsi que l'annulation du précédent projet, a encore relevé M.Walther.

Conditions améliorées

Selon Montreux Libre, qui a réagi dans un communiqué, le nouveau projet garantit, et améliore même, d’excellentes conditions pour le Montreux Jazz et les autres évènements. Le parti salue également le fait que les économies faites sur le projet ne remettent pas en cause le nouveau concept énergétique, avec la mise en place des énergies renouvelables.

Pour rappel, la population de Montreux a rejeté le 10 février lors d'un référendum un projet de rénovation du 2m2c. Le vote a été annulé par le Conseil d'Etat, car le matériel de vote destiné aux 1397 électeurs étrangers n'avait pas été acheminé en temps voulu. Des recours ont été déposés, mais la Cour Constitutionnelle a confirmé début octobre l'annulation du scrutin.

