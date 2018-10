Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

17 octobre 2018

Un propriétaire de maisons closes et vedette de téléréalité, candidat officiel du parti républicain à l'assemblée du Nevada, est décédé mardi. Il pourrait tout de même être élu à titre posthume en vertu du code électoral de cet Etat de l'ouest des Etats-Unis.

Personnalité truculente et contestée, même au sein de son parti, Dennis Hof a été retrouvé mort dans l'un de ses établissements, le "Love Ranch", selon le shérif du comté de Nye, situé à environ 250 kilomètres de Las Vegas.

Après avoir célébré lundi ses 72 ans lors d'une réunion électorale, flanqué d'un acteur pornographique à la retraite et d'un célèbre représentant du groupe de pression anti-impôts, M. Hof serait mort dans son sommeil, selon un responsable du comté.

Favori

Malgré ce décès soudain, il conserve une chance d'être élu le 6 novembre dans ce comté rural très conservateur, où il partait favori face à son unique adversaire, la démocrate Lesia Romanov.

"Si le défunt candidat reçoit la majorité des suffrages, il est alors considéré comme élu, et le poste auquel il a été élu est considéré comme vacant", les responsables du comté devant lui trouver un successeur dans les rangs du parti qu'il représentait, stipule la loi de l'Etat.

En juin dernier, Dennis Hof avait remporté haut la main la primaire républicaine dans le Nevada, battant le député sortant en promettant notamment des baisses d'impôts et de défendre le droit de détenir des armes à feu.

Outre sept maisons closes, légales dans cette zone à faible densité de population du Nevada, l'ex-postier avait ouvert des stations essence et des restaurants. Il avait aussi été la vedette d'une série de téléréalité sur la chaîne HBO décrivant la vie des prostituées de l'une de ses maisons de passe.

Il a publié des mémoires intitulés "The art of the pimp" ("L'art du maquereau"), allusion au best-seller "The art of the deal" ("L'art de la négociation") de Donald Trump, son modèle en politique selon ses dires.

