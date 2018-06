Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

18. juin 2018 - 05:50

Un puissant séisme de magnitude 6,1 a frappé l'ouest du Japon lundi matin, faisant au moins trois morts, ont indiqué les autorités. La secousse a provoqué des coupures de courant et la suspension du trafic ferroviaire à une heure de forte affluence.

Un homme de 80 ans est décédé après avoir été écrasé par un mur, selon la radio-télévision publique NHK. Une fillette de neuf ans de neuf ans a également péri dans des circonstances similaires. Un autre octogénaire est mort après qu'une bibliothèque s'est abattue sur lui. Le gouvernement a confirmé deux décès.

L'autorité de régulation nucléaire a indiqué n'avoir rien détecté d'anormal dans les centrales atomiques de la région, tandis que plusieurs usines dont le constructeur d'automobiles Honda ont suspendu la production pour procéder à des vérifications.

Le tremblement de terre s'est produit à 07h58 locales (00h58 en Suisse). Son épicentre était situé dans la partie nord de la préfecture d'Osaka, à une profondeur de 15,4 kilomètres, a indiqué l'agence météorologique japonaise. Aucune alerte au tsunami n'a été émise.

Répliques et mise en garde

La secousse principale a causé des coupures d'électricité dans certaines zones, entraînant la suspension du trafic ferroviaire à une heure de forte affluence et affectant plus de 170'000 foyers. Elle n'a toutefois pas provoqué de mouvement de panique. Les chaînes de télévision montraient des passagers descendant dans le calme sur les voies, à l'aide d'échelles apposées par le personnel du réseau ferroviaire.

Au moins un incendie s'est déclaré dans un logement situé au nord de la ville d'Osaka, selon des images de télévision, qui ont aussi montré une rupture de canalisations d'eau.

"Aucun dégât important n'a été signalé à ce stade. Nous procédons à des vérifications", a déclaré un porte-parole de la police d'Osaka. De nombreuses secousses secondaires se sont produites. Les autorités ont mis en garde les habitants contre le risque d'effondrement de maisons et de glissements de terrain, des pluies étant de plus attendues.

Le Japon se situe sur la ceinture de feu de l'océan Pacifique, une vaste zone qui concentre la majeure partie des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de la planète. Il subit chaque année plus de 20% des séismes parmi les plus puissants recensés dans le monde.

