Belinda Bencic a conclu en beauté sa superbe semaine moscovite.

Assurée de disputer le Masters de Shenzhen grâce à son accession à la finale, la St-Galloise a cueilli le quatrième titre de sa carrière en battant Anastasia Pavlyuchenkova 3-6 6-1 6-1 dimanche. "Ce titre, c'est la cerise sur le gâteau", a-t-elle lâché après sa victoire sur la Russe, 40e mondiale.

Invitée par les organisateurs - qui lui avaient dans un premier temps accordé une wild-card pour les qualifications! -, Belinda Bencic a témoigné d'une grande maîtrise cette semaine. La pression était pourtant forte: elle savait que seule une place de finaliste lui permettrait de décrocher le huitième ticket pour le Masters.

Du 10e au 7e rang

La demi-finaliste du dernier US Open n'a pas failli samedi, dominant Kristina Mladenovic 6-3 6-4 pour devenir la quatrième Suissesse à se qualifier pour le Masters après Manuela Maleeva-Fragnière, Martin Hingis et Patty Schnyder. Et elle a su digérer cet exploit, dominant les débats en finale après un premier set manqué.

Trop irrégulière à l'échange et particulièrement vulnérable derrière ses deuxièmes balles de service dans la manche initiale, Belinda Bencic a élevé son niveau de jeu dès l'entame du deuxième set. Elle a même survolé les débats dans les deux dernières manches, au cours desquelles elle n'a pas dû faire face à la moindre balle de break.

Ce trophée est le quatrième décroché par la St-Galloise de 22 ans sur le circuit principal, après Eastbourne et Toronto en 2015, puis Dubai en février dernier. Elle grimpe ainsi de la 10e à la 7e place mondiale ce lundi, égalant ainsi son meilleur classement obtenu en février 2016.

Aucun complexe à nourrir à Shenzhen

Seulement 55e de la hiérarchie le 7 janvier dernier, Belinda Bencic aura en outre les moyens de tirer son épingle du jeu dans un Masters de Shenzhen (27 octobre au 3 novembre) qui sera doté de... 14 millions de dollars. Elle n'a absolument aucun complexe à nourrir face aux meilleures joueuses du monde.

Son bilan 2019 face aux membres du top 10 est ainsi de 9 succès pour 6 défaites. La St-Galloise en a notamment battu quatre sur la route de son sacre à Dubai, et a dominé à deux reprises le no 1 mondial en exercice (Naomi Osaka les deux fois, à Madrid puis à New York). De quoi afficher de belles ambitions dans le grand rendez-vous chinois.

