Un penalty discutable a scellé l'issue du quatrième derby romand de la saison. Une issue qui voit Neuchâtel Xamax et le Servette FC faire à nouveau match nul 2-2.

Ce résultat est conforme à une certaine logique. Les deux équipes ont chacune eu leur mi-temps, la première pour le Servette FC qui a marqué par Varol Tasar (15e) et par Gaël Ondula (18e) , la seconde pour les Xamaxiens qui sont revenus au score grâce à Gaëtan Karlen (50e) avant d'égaliser sur un penalty provoqué et transformé par Raphaël Nuzzolo (78e). Sur cette action, l'attaquant xamaxien a fait jouer toute sa malice pour convaincre l'arbitre et la var que la faute sur lui était bien réelle. Apparemment, sa force de persuasion est à la hauteur de son immense talent.

Après une entame catastrophique, Neuchâtel Xamax a eu le mérite de revenir pleinement dans la partie. L'introduction de Charles-André Doudin dès la 32e minute fut une mesure heureuse. Après le repos, la formation de Joël Magnin a exercé un ascendant presque total devant un adversaire qui n'arrivait plus à jouer son football.

Avec ce nul, Neuchâtel Xamax valide en quelque sorte son succès à Lugano dimanche dernier et compte désormais deux points d'avance sur la "lanterne rouge" Thoune, battu 2-0 à domicile par Lucerne sur des réussites de Francesco Margiotta et de Darian Males. Il y a désormais le feu dans l'Oberland pour une équipe qui n'a cueilli qu'un point lors de ses six derniers matches.

Six jours après la défaite concédée à Genève devant le FC Zurich, le Servette a évité de basculer dans la crise avec ce 2-2. Mais il laissera un goût très amer pour Alain Geiger. L'entraîneur aura à la fois de la peine à digérer l'épisode du penalty et, surtout, la déliquescence du jeu de son équipe. Le visage qu'elle a présenté en seconde période est tout simplement un mystère quand on sait que les Servettiens doivent leurs récents succès à la qualité de leur jouerie.

