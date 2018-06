Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les orages qui ont frappé la région lausannoise lundi en fin de soirée ont apporté une quantité d'eau record durant un laps de temps de dix minutes. Il est tombé pas moins de 41 mm, selon un relevé effectué dans une station située sur les hauts de la ville.

"C'est une quantité considérable", a relevé mardi Olivier Duding, météorologue à MétéoSuisse, contacté par keystone-ats. Les quantités constatées dans la capitale vaudoise, sous réserve d'homologation et de vérification, dépassent le précédent record enregistré en août dernier en Thurgovie pour une même période de dix minutes.

A Lausanne, la police a reçu plus de 500 appels, les pompiers ont pour l'heure procédé à 240 interventions. Une information est prévue à la mi-journée pour établir un premier bilan des dégâts, survenus lundi aux alentours de 23h00.

Evénement rare à Lausanne

"De mémoire de Lausannois, on n'a jamais vécu une situation avec une intensité de pluie si forte dans un délai si court", a déclaré mardi Michel Gandillon, officier de presse auprès du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL) à keystone-ats.

L'orage qui s'est produit en fin de soirée a été suivi de pluie continue. Quelque 80 pompiers ont été engagés lors de 240 interventions. Ils ont reçu l'assistance de 55 personnes de la protection civile.

Les interventions ont concerné des inondations, des torrents d'eau, des arbres tombés, des grilles d'égout soulevées, a précisé Michel Gandillon. Le service météorologique avait émis un bulletin d'alerte de niveau 3 pour la région lausannoise. Selon le site internet de MétéoSuisse, il est tombé 14,5 mm d'eau par heure.

Pas de promenades dans les parcs

La police est, elle, intervenue à plusieurs dizaines de reprises. Elle recommande à la population de ne pas se promener dans les parcs, selon un porte-parole. Des écoles ont été fermées, à l'instar du gymnase Auguste Piccard. Un bilan précis n'a pas encore été tiré.

De nombreuses images et vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux, montraient des rues et des places de la capitale vaudoise inondées, ainsi que des escaliers menant à des passages sous-voie à la gare ferroviaire transformés en torrents. Des commerces et des rez-de-chaussée ont été inondés.

Lausanne mise à part, les orages survenus lundi en fin de soirée ont affecté d'autres régions de Suisse romande. Les précipitations ont été abondantes à Chaumont, sur les hauts de Neuchâtel, dans la région des Trois-Lacs (Anet et Chiètres en particulier), entre les cantons de Berne et de Fribourg.

Nouvelle évolution orageuse

La région de Fribourg-La Roche a écopé aussi passablement de quantité d'eau. Quant au Valais, il y a nettement moins plu qu'ailleurs, précise Olivier Duding. A l'instar de Genève.

La situation ne devrait pas s'améliorer au cours des prochaines heures, ajoute le météorologue, suivant une situation prévalant depuis plusieurs jours. "Une évolution orageuse est prévue pour mardi après-midi et mardi soir". Dans la foulée, MétéoSuisse anticipe de fortes précipitations et un cumul d'eau important au nord des Alpes.

A noter encore que les intempéries ont provoqué des perturbations ferroviaires, ont indiqué mardi les Chemins de fer fédéraux (CFF), même si aucun grande ligne n'est affectée. Mardi avant midi subsistaient des interruptions de trafic entre Grolley et Belfaux (FR).

La ligne entre Estavayer-le-Lac (FR) et Payerne (VD) ainsi que celle entre Pensier (FR) et Courtepin (FR) ont aussi été perturbés mardi matin. Des bus de remplacement ont circulé entre Pensier et Courtepin.

