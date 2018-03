Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 9 mars 2018 17:53 09. mars 2018 - 17:53

Les trois occupants d'une voiture ont survécu à la chute d'un bloc de roche d'une tonne et demie sur le capot et le pare-brise de l'auto, vendredi matin près de Rueun (GR). Les blessures du conducteur et de la passagère avant sont de gravité moyenne.

La voiture cheminait sur la route cantonale en direction de Disentis lorsqu'un rocher d'un mètre de diamètre s'est détaché d'une paroi située environ dix mètres au-dessus de la route, sur la commune de Vuorz (GR). Le bloc a notamment chuté le long d'un mur de protection. Il s'est abattu sur l'avant de la voiture, indique la police grisonne.

Le conducteur de 27 ans et sa passagère avant, âgée de 28 ans, sont restés coincés dans l'auto démolie. "Ils ont eu beaucoup de chance de ne pas avoir été écrasés par le bloc de roche", souligne un porte-parole de la police, interrogé par l'ats.

Les pompiers ont pu désincarcérer les victimes avant qu'elles ne soient héliportées à l'hôpital. Le passager arrière, âgé de 16 ans, a été hospitalisé avec des blessures légères.

Neuer Inhalt Horizontal Line