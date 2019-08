Une femme a péri jeudi dans un séisme de magnitude 5,9 à Taïwan, selon les autorités. Quelque 10'000 foyers ont été privés d'électricité.

Le tremblement de terre s'est produit à 05h28 (23h28 en Suisse) à une profondeur de 10 kilomètres dans le comté de Yilan, dans le nord-est du pays. Sa magnitude a été mesurée à 5,9 par l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS).

Selon les autorités, le séisme a été ressenti dans toute l'île. Les gratte-ciels de Taipei ont oscillé, tirant les habitants de leur sommeil, et le transport ferroviaire a été en partie suspendu dans le comté de Yilan.

Une femme de 60 ans a péri près de la capitale en raison de la chute d'une armoire, on annoncé les pompiers. Plus de 10'000 foyers de Taipei, de ses environs et de la province de Yilan ont été privés d'électricité.

L'île était déjà en état d'alerte en raison du typhon Lekima qui devrait frapper Taïwan vendredi. "Nous continuerons de surveiller la situation pour voir s'il y a un risque d'effets combinés entre des répliques du séisme et le typhon qui est en approche", a déclaré aux journalistes la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen.

L'île de Taïwan, située à la jonction de deux plaques tectoniques, est régulièrement touchée par des séismes.

Dans l'histoire récente, le séisme le plus meurtrier qui a touché Taïwan est survenu en septembre 1999. De magnitude 7,6, il causa la mort d'environ 2400 personnes.

