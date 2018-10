Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Un séisme de magnitude 5,9 a fait au moins onze morts samedi sur les côtes nord d'Haïti, ont annoncé les autorités haïtiennes. Plusieurs autres personnes ont été blessées. Des bâtiments ont été endommagés et un auditorium s'est effondré.

L'épicentre de la secousse était situé à 20 kilomètres au nord-ouest de la ville de Port-de-Paix, a rapporté l'institut américain de veille géologique (USGS). La secousse de plusieurs secondes a été ressentie jusque dans la capitale Port-au-Prince, suscitant l'émotion auprès des habitants qui restent traumatisés par le séisme qui avait ravagé la ville et ses environs en 2010.

Sept personnes sont mortes à Port-de-Paix, a déclaré le chef de la police locale. Le ministre de l'intérieur, Reynaldo Brunet, a lui annoncé que trois personnes étaient décédées à Gros-Morne.

"Des blessés sont actuellement accueillis et soignés dans les hôpitaux du département. Ailleurs, des cas de blessés, pour la plupart légers, ont été également enregistrés à la suite de mouvements de panique causés par la secousse", a indiqué pour sa part la protection civile haïtienne.

Des photographies de maisons aux murs endommagés et de bâtiments partiellement détruits circulent sur les réseaux sociaux sans que leur authenticité ne puisse être établie. Région la plus pauvre du pays, le Nord-Ouest compte beaucoup de zones enclavées faute de routes en bon état.

Il s'agit du tremblement de terre le plus important ayant touché le pays depuis celui de magnitude 7, qui a frappé près de la capitale Port-au-Prince en 2010 et fait 200'000 morts et 300'000 blessés. Plus d'un million et demi de personnes s'étaient retrouvées à la rue à la suite de cette catastrophe dont les dégâts avaient été évalués à hauteur de 120% du PIB national.

