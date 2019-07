Un tremblement de terre sous-marin de magnitude 5,7 a secoué mardi matin les îles de Bali, Lombok et l'est de Java. Le risque d'un tsunami a été écarté. Les autorités n'ont pas fait état de victimes.

L'épicentre du séisme a été mesuré à 82 kilomètres au sud-est de Denpasar à une profondeur de 91 kilomètres, indique l'institut de géophysique américain USGS. L'agence nationale d'intervention d'urgence a publié sur son compte Twitter des photos montrant un temple hindou endommagé à Bali ainsi qu'une maison détruite à Banyuwangi sur la côte orientale de Java.

Ce week-end, deux personnes ont perdu la vie lors d'un tremblement de terre de magnitude 7,3 dans l'archipel des Moluques. La secousse a également détruit des dizaines de maisons.

L'Indonésie, archipel de 17'000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique. L'an dernier, un séisme de 7,5 suivi d'un tsunami à Palu sur l'île des Célèbes a fait plus de 2200 morts et des milliers de disparus.

Le 26 décembre 2004, un très violent séisme de magnitude 9,1 a secoué la province d'Aceh, à l'extrême ouest de l'archipel indonésien, et a provoqué un vaste tsunami dans tout le Pacifique, faisant quelque 170'000 morts.

