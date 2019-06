Julia Goerges (WTA 18), Caroline Garcia (WTA 22), Timea Bacsinszky (WTA 94) et Jil Teichmann (WTA 93) seront les têtes d'affiche du Ladies Open de Lausanne.

La première édition de ce tournoi WTA doté de 250'000 dollars se déroulera du 13 au 21 juillet prochain sur les courts du Tennis Club du Stade Lausanne à Vidy.

Avec la présence de six joueuses du top 50 de la WTA, ce tournoi présente un plateau qui a un certain coffre. Ainsi Alizé Cornet (WTA 48), la tenante du titre dans la mesure où elle s'était imposée l'an dernier à Gstaad, et Pauline Parmentier (WTA 66) épauleront Caroline Garcia dans un duel Suisse - France auquel participera également Stefanie Voegele (WTA 97). Il est vrai que l'on est en droit d'attendre beaucoup de Timea Bacsinszky, qui évoluera devant son public, et de Jil Teichmann, titrée le mois dernier à Prague.

Ce tableau est riche également d'une championne de l'US Open, l'Australienne Samantha Stosur (WTA 96) victorieuse à New York en 2011, et de la finaliste de Wimbledon 2014 Eugénie Bouchard (WTA 77). Forte de plus de 3,5 millions de followers sur les réseaux sociaux, la Canadienne demeure l'une des joueuses les plus glamour du Circuit.

Les organisateurs du tournoi proposeront par ailleurs plusieurs animations pour rythmer la vie du tournoi durant la semaine. Des "afterworks", une nuit cubaine et une scène dédiée à la musique live viendront ainsi se greffer au programme des matches.

Ladies Open Lausanne. Tournoi WTA (250'000 dollars/terre battue) du 13 au 21 juillet. Entry list:

1. Julia Goerges (GER/WTA 18). 2. Caroline Garcia (FRA/WTA 22). 3. Lesia Tsurenko (UKR/WTA 27). 4. Mihaela Buzarnescu (ROU/WTA 33). 5. Alizé Cornet (FRA/WTA 48). 6. Shuai Zhang (CHN/WTA 50). 7. Tatjana Maria (GER/WTA 58). 8. Ekaterina Alexandrova (RUS/WTA 58). 9. Daria Gavrilova (AUS/WTA 61). 10. Pauline Parmentier (FRA/WTA 66). 11. Kateryna Kozlova (UKR/WTA 67). 12. Evgeniya Rodina (RUS/WTA 70). 13. Karolina Muchova (CZE/WTA 73). 14. Eugénie Bouchard (CAN/WTA 77). 15. Fiona Ferro(FRA/WTA 82). 16. Bernarda Para (USA/WTA 85). 17. Mona Barthel (GER/WTA 86). 18. Jil Teichman (SUI/WTA 93). 19. Timea Bacsinszky (SUI/WTA 94). 20. Samantha Stosur (AUS/WTA 96). 21. Stefanie Voegele (SUI/WTA 97).

Ce tableau sera complété par quatre joueuses issues des qualifications, trois au bénéfice d'une wild card et quatre au titre de "special exempt".

