Les organisateurs de l'US Open envisagent toutes les éventualités pour mettre sur pied leur tournoi, qui reste pour l'heure programmé à New York du 31 août au 13 septembre.

Un test négatif au Covid-19 pourrait ainsi être exigé de la part des joueuses et joueurs.

Directrice générale du tennis professionnel au sein de la Fédération américaine (USTA), Stacey Allaster a évoqué les différents scénarios dans un entretien à l'agence Associated Press. USTA envisage notamment d'organiser avec des compagnies aériennes partenaires du tournoi des vols charters pour rejoindre New York au départ de Paris, Vienne, Francfort, Buenos Aires ou encore Dubaï.

Parmi les autres mesures possibles, une limitation de l'entourage des joueuses et joueurs - à quatre personnes - semble ainsi inévitable. USTA propose de leur fournir en outre physiothérapeutes et masseurs. Joueuses et joueurs n'auraient par ailleurs le droit de venir sur le site du tournoi que les jours de leurs matches.

Si la Fédération américaine, qui pourrait également recourir à un nombre limité de juges de ligne, décide bel et bien de mettre sur pied ce tournoi, il débutera comme prévu le 31 août. Une annonce à ce sujet devrait être faite entre "mi-juin et la fin juin", a expliqué Stacey Allaster à AP.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet