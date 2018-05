Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 mai 2018 01:11 18. mai 2018 - 01:11

Un tiers de la superficie des espaces protégés pour préserver la faune et la flore est menacée par l'activité humaine, écrivent des scientifiques jeudi dans Science. Ces menaces découlent de la construction de routes, de villes, de fermes et de lignes ferroviaires.

"Six millions de kilomètres carrés, soit 32,8%, des aires protégées sont soumis à une intense pression humaine", soulignent des chercheurs de l'université du Queensland, en Australie. Les zones les plus à risque sont les mangroves, les forêts méditerranéennes et certaines prairies et savanes.

James Watson, professeur à l'université du Queensland et l'un des auteurs de l'étude, s'est dit "stupéfait" par le constat. "Les gouvernements affirment que ces zones sont protégées pour le bien de la nature alors qu'en réalité, elles ne le sont pas", déclare-t-il.

15% de la Terre protégés

A titre d'exemples, l'étude publie des images de satellite attestant du développement de la ville de Kamianets-Podilskyi, au sein d'un parc naturel en Ukraine, des routes sillonnant le part national de Mikumi en Tanzanie ou des fermes et autres bâtiments construits dans le parc national de Dadohaehaesang en Corée du Sud.

En 2010, près de 200 pays se sont engagés à sanctuariser au moins 17% de la surface terrestre dans des espaces protégés d'ici 2020 afin de protéger les animaux et végétaux de la pollution, de la déforestation ou du changement climatique.

Au total, d'après les Etats, la superficie des zones protégées a à peu près doublé depuis le début des années 1990 et représente aujourd'hui 15% de la surface terrestre, grâce à plus de 200'000 espaces préservés.

Neuer Inhalt Horizontal Line