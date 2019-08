Nicola Spirig n'a pas réussi de miracle à l'occasion du Grand Final de la Série mondiale à Lausanne. La Zurichoise de 37 ans, qui a donné naissance à son 3e enfant en avril, a quand même terminé 10e.

Le pari était osé. Elle avait annoncé viser un top 10 et Nicola Spirig a tenu parole. Un résultat assez fou quand on pense qu'elle a accouché voici quatre mois et demi. Mais malgré la meilleure volonté du monde, la championne olympique de 2012 a dû laisser filer les favorites.

26e au sortir de l'épreuve de natation avec 52'' de retard, la sextuple championne d'Europe a enfourché sa bicyclette avec détermination. Après le premier tour de vélo, elle ne comptait plus que 37'' de débours et pointait à la 9e place. Malheureusement, la Zurichoise n'a pas bénéficié d'un véritable soutien dans son groupe de pousuivantes et l'écart n'a eu de cesse de grandir.

Partie avec 51'' de retard au départ de la course à pied, Spirig a encore lâché du temps dans les dix derniers kilomètres, mais elle n'a rien à regretter. Elle a su conserver quelques forces en fin d'épreuve pour aller chercher cette place dans le top 10.

"C'était très dur, a confié la championne au micro de la RTS. Je crois avoir fait une bonne manche de natation. Ensuite j'ai rattrapé des gens sur le vélo, mais j'ai dû faire tout le travail sans le moindre soutien. Et au début de la course à pid, j'ai eu des points. C'a mieux été lors du 2e puis du 3e tour et beaucoup mieux dans le 4e. Maintenant on peut se concentrer sur Tokyo et on va pouvoir choisir les meilleures compétitions en vue de ces JO qui seront mes cinquièmes."

Zaferes et Luis titrés

Il faut aussi dire que les meilleures de la saison n'ont pas laissé planer le doute sur leurs intentions et la victoire s'est jouée entre la favorite américaine Katie Zaferes et les Britanniques Jessica Learmonth et Georgia Taylor-Brown. Zaferes a lancé son attaque à quelques mètres de l'arrivée pour empocher une 5e victoire en huit courses. Elle a logiquement décroché le titre mondial.

Chez les messieurs, les Suisses n'avaient pas forcément des immenses ambitions, mais Andrea Salvisberg et Adrien Briffod ont tout de même réussi à entre dans le top 15 (14e et 15e). Ce fut plus compliqué pour Sylvain Fridelance et Max Studer, 37 et 38es.

Si la victoire de la course est allée au Norvégien Kristian Blummenfelt devant les Espagnols Mario Mola et Fernando Alarza, c'est le Français Vincent Luis qui a décroché le titre mondial en terminant 5e de l'épreuve.

