Un tournoi d'échecs en ligne pour récolter des fonds destinés à la Chaîne du bonheur: deux jeunes champions d'échecs, âgés de 18 et 19 ans en ont eu l'idée. Ils la mettent en oeuvre durant le Lundi de Pâques.

"Mettons le coronavirus échec et matt!" C'est le mot d'ordre du tournoi national éclair de jeu d'échecs initié par Elias Giesinger, de St-Gall, et Olivier Angst, d'Olten (SO). Chaque participant verse 5 francs ou plus à l'opération de la Chaîne du bonheur en faveur des personnes frappées de plein fouet par la crise sanitaire, sociale et économique du coronavirus.

Sur leur site en ligne, les deux jeunes organisateurs disent vouloir attirer plusieurs centaines de joueurs lundi prochain sur la plate-forme lichess.org. Les commentaires en direct seront assurés par les deux grands maîtres des échecs en Suisse, Nico Georgiadis et Yannick Pelletier.

Sur le plan international, le champion du monde norvégien Magnus Carlsen défiera, lui aussi en ligne, sept de ses plus grands rivaux dès le 18 avril. Au total, 250'000 dollars sont mis en jeu en faveur de la lutte contre la pandémie.

