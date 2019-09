Le choc a causé une fuite de diesel et d'huile dans le ruisseau.

Un tracteur, qui s'est mis en mouvement tout seul, a failli causer une grave pollution à lundi Dirlaret (FR). Après avoir dévalé un talus, il a fini sa course dans le cours d'eau Moosbach. L'intervention rapide des pompiers a permis de contenir une fuite d'huile.

Vers 20h45, un agriculteur de la localité singinoise a stationné son tracteur muni d’une remorque devant son domaine, a indiqué mardi la Police cantonale fribourgeois. Bien que le frein à main du tracteur ait été actionné, il s’est soudain mis en mouvement et a dévalé le talus sur une centaine de mètres avant de s’arrêter dans le Moosbach.

Ecosystème touché

Suite au choc, les machines ont été fortement endommagées et ont dû être évacuées au moyen d’un treuil. De l’huile et une petite quantité de diesel se sont écoulées dans le cours d'eau. Les pompiers de Guin et Chevrilles ont installé une barrière d’huile permettant d’éviter le pire.

Un spécialiste du Service de l'environnement (SEn) ainsi que le garde-chasse et le garde-pêche ont inspecté la rivière mardi matin. L’écosystème a été touché, mais aucun dommage immédiat à la faune n’a pu être constaté, précise le communiqué. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l'incident.

Neuer Inhalt Horizontal Line