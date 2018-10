Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Police cantonale BE

Un tracteur avec une remorque, abandonné par son conducteur, s'est mis en mouvement et s'est renversé dans un talus samedi après-midi près de l'autoroute A1 à Mühleberg (BE). Personne n'a été blessé. L'évacuation spectaculaire de l'attelage a entraîné un bouchon.

Les pompiers ont d'abord sécurisé le tracteur et la remorque, qui surplombaient la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise. Une grue spéciale a ensuite été nécessaire pour évacuer le véhicule et sa remorque. Pour des raisons de sécurité et pour les travaux d'évacuation, l'autoroute a été fermée durant plusieurs heures, ce qui a provoqué un bouchon.

