L'Afrique du Sud a décroché son troisième titre mondial samedi à Yokohama.

Déjà sacrés en 1995 et en 2007, les Springboks ont largement dominé l'Angleterre en finale (32-12), grâce notamment aux 22 points de leur demi d'ouverture Handre Pollard.

Impressionnante dans sa demi-finale face à la Nouvelle-Zélande (19-7), l'Angleterre n'a jamais semblé en mesure de vaincre les Sud-Africains. Trop indiscipliné, le XV de la Rose a concédé pas moins de huit pénalités dans cette finale, dont six ont été transformées par Handre Pollard.

L'Afrique du Sud, qui avait déjà battu le même adversaire en finale en 2007, s'est notamment appuyée sur un pack conquérant pour faire plier des Anglais bousculés en mêlée fermée et dominés dans les duels. Les hommes du coach Johan Erasmus, qui menaient 12-6 à la pause, ont forcé la décision à l'heure de jeu.

Handre Pollard leur a permis de prendre neuf longueurs d'avance à la 58e (19-8). Trois minutes plus tôt, Owen Farrell avait en revanche failli, manquant une pénalité qui aurait permis à l'Angleterre de recoller à 15-12 et d'entretenir la flamme. L'Afrique du Sud a conclu cette finale en inscrivant deux essais, inscrits par ses ailiers Makazole Mapimpi (66e) et Chelsin Kolbe (74e).

Cette victoire clôt un parcours quasi parfait des Springboks, qui avaient entamé la Coupe du monde par une défaite face aux All Blacks avant de monter en puissance au cours des six semaines de la compétition. A noter que les Sud-Africains ont réussi une grande "première" samedi: ils n'avaient pas marqué le moindre essai dans leurs deux premières finales victorieuses.

Neuer Inhalt Horizontal Line