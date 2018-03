Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

24 août 2011

Des astronomes ont assisté au réveil d'un trou noir géant. Ce monstre cosmique a été surpris alors qu'il disloquait et avalait une étoile passant trop près, selon deux études publiées mercredi dans la revue scientifique britannique "Nature".

Un flux de rayons gamma captés par le satellite Swift a trahi le repas de l'ogre du cosmos, un trou noir aussi massif qu'un million de soleils, comme celui situé au coeur de notre galaxie La Voie Lactée.

La plupart des galaxies abritent en leur centre un trou noir qui peut avoir la masse de millions, voire de milliards d'étoiles semblables au soleil.

Ces trous noirs supermassifs peuvent piéger dans leur champ de gravité des étoiles qui sont détruites par des effets de marée. La partie de l'étoile la plus proche du trou noir est soumise à une force de gravité plus grande que sa face plus éloignée. L'étoile est étirée et finit par se disloquer.

Les débris ne tombent pas directement dans le trou noir. Avant d'être engloutis, ils spiralent à grande vitesse autour de ce glouton, émettant un puissant rayonnement. Des émissions résiduelles résultant de ce processus avaient déjà été détectées dans des galaxies lointaines. Les signaux captés à partir du 25 mars par le satellite Swift avaient mis en alerte les astronomes.

10'000 fois plus lumineux

Compte tenu des caractéristiques du rayonnement et de son évolution, ils estiment avoir été pour la première fois témoins de la dislocation d'une étoile et de la naissance du puissant rayonnement résultant de l'accrétion de sa matière autour d'un massif trou noir.

"Le début d'un tel événement (...) n'avait pas été observé jusqu'alors", souligne un chercheur de l'Université de Pennsylvanie (Etats-Unis) qui a analysé avec son équipe les rayons X émis.

Ils se sont révélés 10'000 fois plus lumineux que prédit par la théorie, souligne un expert de l'Université de Caroline du Sud, (Etats-Unis) dans "Nature", faisant état des "surprises" des astronomes.

