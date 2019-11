Apeuré pour une raison encore inconnue, un troupeau de génisses s'est jeté mercredi après-midi dans la Venoge à Vufflens-la-Ville (VD). Si six d'entre elles ont pu être secourues, trois sont mortes noyées.

Les six génisses survivantes ont pu être rapidement sorties de l'eau à l'aide de cordes, explique jeudi Robin Baudraz, chargé de communication du Service défense incendie et secours (SDIS) Région Venoge, confirmant à Keystone-ATS une information de 24 Heures. Victimes des courants et des variations de profondeur, trois génisses n'ont toutefois pas survécu. Les cadavres ont été extraits jeudi de la rivière par hélicoptère.

Outre le SDIS Région Venoge, les sapeurs-pompiers lausannois du SPSL, la police cantonale et la brigade du lac ont été réquisitionnés pour cette intervention.

