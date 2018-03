Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La circulation sur l'autoroute A1 a de nouveau été fortement perturbée au lendemain du carambolage qui a perturbé l'axe Berne-Zurich près de Luterbach (SO). Un véhicule en panne a provoqué un bouchon de 8 km entre Wangen an der Aare (BE) et Rothrist (AG).

Les automobilistes ont dû patienter jusqu'à 40 minutes dans l'embouteillage, indique le service d'information routière Viasuisse. La circulation s'est déroulée sans entraves jusqu'à Luterbach (SO), lieu du carambolage de mardi, situé à quelques kilomètres du bouchon de mercredi.

Une personne encore hospitalisée

L'accident spectaculaire avait fait douze blessés. Parmi ces personnes, une seule était encore hospitalisée mercredi. Sa vie n'est pas en danger.

Les autres blessés, dont trois enfants, ont pu entre-temps quitter l'hôpital, a indiqué une porte-parole de la police cantonale soleuroise. Les raisons pour lesquelles le chauffeur d'un camion a franchi la glissière centrale avant d'entrer en collision avec un autre poids lourd et un minibus ne sont pas encore établies.

Départs de l'Ascension

L'autoroute A1 entre Berne et Zurich, le principal axe est-ouest, a dû être fermée durant près de sept heures dans les deux sens à la suite de cet accident survenu mardi vers 12h30.

De manière générale, la circulation routière était chargée mercredi sur l'A1 et l'A2 en raison des départs des personnes faisant le pont à l'Ascension. Le situation au tunnel du Gothard n'a toutefois rien d'exceptionnel. On y a enregistré un bouchon de trois kilomètres.

