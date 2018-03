Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'hélicoptère militaire qui transportait le ministre mexicain de l'Intérieur Alfonso Navarrete et le gouverneur de l'Etat d'Oaxaca, Alejandro Murat - tous deux sortis indemnes de l'accident - s'est abîmé au sol au moment de l'atterrissage de nuit dans cette commune.

Les habitants de Santiago Jamiltepec, dans le sud du Mexique, ont commencé samedi à enterrer les 13 victimes d'un accident d'hélicoptère. Le drame est survenu quelques heures après un séisme de magnitude 7,2 qui a secoué vendredi soir le pays.

Des habitants de cette localité de l'Etat de Oaxaca étaient venus se réfugier dans une zone dégagée où ils pensaient pouvoir être en sécurité. "On voulait tous passer la nuit dehors, de peur que nos maisons ne s'écroulent en cas de nouvelle secousse" a raconté à l'AFP un des habitants.

"L'hélicoptère a fait plusieurs tours, puis s'est incliné, et il est tombé droit sur les gens" selon cet habitant de 56 ans. "On a senti le choc, qui a été presque aussi fort que le séisme".

Le pilote a perdu le contrôle de l'appareil à environ 40 mètres du sol, a indiqué sur la chaîne Televisa le ministre mexicain, qui effectuait une inspection de la zone de l'épicentre du séisme.

Quinze blessés

Samedi, les autorités judiciaires de l'Etat ont confirmé la mort de cinq femmes, quatre hommes et trois enfants, qui se trouvaient au sol. Une autre personne est décédée lors de son transfert à l'hôpital. Quinze personnes ont par ailleurs été blessées.

Des enquêteurs ont examiné le site de l'accident où l'on pouvait voir l'hélicoptère militaire basculé sur le flanc, une camionnette écrasée sous lui, et deux autres endommagées à proximité. Des chaises en plastique étaient renversées et des effets personnels visibles sur le sol.

Les habitants de la commune et les proches des victimes ont accompagné les cercueils en fin d'après-midi vers le cimetière au son des trompettes et saxophones d'un orchestre.

"Je suis en état de choc, je ne peux pas parler, presque pas respirer" confiait à l'AFP une habitante dont la modeste maison au toit en tôle se trouvait en face du site de la tragédie.

Cinq plaques tectoniques

Le puissant séisme a eu lieu à 17h39 locales (00h39 en Suisse) à une profondeur de 24 km selon l'USGC, ce qui pourrait expliquer en partie le peu de dégâts constatés. Le séisme a également été fortement ressenti à Mexico, où le déclenchement de l'alarme sismique a précipité dans les rues la population de la mégapole aux 20 millions d'habitants, et fait resurgir l'angoisse éprouvée en septembre.

Le 7 septembre, un tremblement de terre de magnitude 8,2 - le plus puissant en un siècle au Mexique - avait frappé le pays et endeuillé ce même Etat de Oaxaca: 96 personnes avaient perdu la vie. Et le 19 septembre, au 32e anniversaire de l'énorme séisme de 1985 qui avait tué 10'000 personnes, une secousse de magnitude 7,1 avait fait 369 morts à Mexico.

Situé à la jonction de cinq plaques tectoniques, le Mexique est l'un des pays du monde où l'activité sismique est la plus forte.

