Un violent impact survenu il y a 4,5 milliards d'années a changé la géographie de l'astéroïde Vesta, selon une étude de chercheurs zurichois et japonais. Vesta est le deuxième plus grand corps de la ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter.

Les scientifiques de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et de l'Institut de technologie de Tokyo ont analysé et daté des météorites en provenance de Vesta. Cet astéroïde situé à 200 millions de kilomètres de la Terre est en effet considéré comme la source de nombreuses météorites tombées sur notre planète.

A la différence d'autres astéroïdes, Vesta, d'un diamètre moyen de 530 kilomètres, est un embryon de planète comportant comme la Terre une croûte, un manteau et un coeur métallique liquide, d'où l'intérêt des chercheurs.

Selon leurs conclusions publiées dans la revue Nature Geoscience, l'impact subi par Vesta explique sa forme asymétrique et allongée vers le pôle sud, où la croûte est plus épaisse, ce qui serait dû à une accumulation de débris soulevés par le choc.

Les scientifiques s'appuient notamment sur des images prises en 2011 et 2012 par la sonde Dawn de la NASA, partie à la retraite l'an dernier. Cette chasseuse d'astéroïdes a fait plusieurs fois le tour de Vesta.

Ils sont en outre parvenus à dater des météorites âgées de 4,56 à 4,52 milliards d'années. Les plus jeunes témoignent de l'impact entre Vesta et un autre astéroïde, qui a produit une brèche atteignant jusqu'au noyau liquide, a indiqué mercredi l'EPFZ dans un communiqué.

