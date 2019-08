Un voilier de 6,50 mètres a été retrouvé vide de tout occupant samedi soir près de l'île d'Ouessant. Basé à Lorient (Morbihan), il a été repéré samedi soir vers 20h30 à 3 milles nautiques (environ 5,5 kms) au nord-ouest de Ouessant.

Pris en remorque, l'"Aelig" a été ramené à l'île, indique dimanche un communiqué de la préfecture maritime. Des recherches aériennes se sont poursuivies sans succès juqu'au milieu de la nuit.

Le voilier transitait entre l'Irlande et la France et n'avait plus donné de nouvelles depuis plusieurs jours, a indiqué la préfecture maritime. De source proche de l'enquête, on précise qu'une seule personne se trouvait à bord, un homme de 57 ans dont des effets personnels ont été retrouvés dans le voilier.

Neuer Inhalt Horizontal Line