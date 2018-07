Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'homme sera au centre de la 71e édition du Locarno Festival. En collaboration avec les Nations unies, le cinéma célébrera les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Les organisateurs présentent mercredi la programmation de cette édition. Elle se déroulera du 1er au 11 août.

"Chaque homme est unique, précieux et irremplaçable", écrit Carlo Chatrian, directeur artistique dans la Love Letters du festival. Aujourd'hui, les hommes ont peur de regarder leur prochain en face. Ils préfèrent baisser leur regard pour fixer un petit écran. Or, le cinéma devient le lieu dans lequel le visage d'autrui nous regarde.

Le septième art n'a pas besoin de filtres symboliques pour raconter l'homme. Un visage peut devenir l'alpha et l'oméga d'un film. Le programme de cette année est une "longue et extraordinaire galerie de visages singuliers, désarmants, même quand ils font semblant".

Sur la Piazza Grande, c'est une comédie du réalisateur américain Leo McCarey qui ouvrira les festivités: "Liberty", une des "plus belles et irrévérencieuses" de Laurel et Hardy. "On veut faire sourire le public, rire ensemble." Une rétrospective est consacrée au réalisateur.

Histoires personnelles

La programmation de cette année compte des films qui, au lieu de présenter les conflits qui agitent la planète, se concentrent sur les histoires personnelles. Ils laissent néanmoins résonner le présent, comme "Yara" d'Abbas Fahed qui se plonge dans la campagne libanaise.

Le réalisateur Ethan Hawke, qui recevra un "Excellence Award", signe un portrait du musicien BLAZE, personnage revêche et séduisant, antisystème et profondément libre, marqué par une fin tragique, rappelle M. Chatrian. Ces deux exemples créent un lien entre le moi et le monde.

Le réalisateur français Bruno Dumont, 60 ans, recevra un Léopard d'honneur. Sa nouvelle mini-série burlesque "Coin-Coin et les z'inhumains" sera projetée en première mondiale le 4 août.

Locarno Kids

Locarno se veut aussi le festival des jeunes. "Locarno Kids", une initiative née en 2017, accroît son offre. Les enfants pourront participer à des ateliers organisés par des experts et se sentir protagonistes du festival. Une soirée leur est consacrée. Le festival pense ainsi à son propre futur.

