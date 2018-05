Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le nouveau directeur de l'Office des vins vaudois Benjamin Gehrig et son président Pierre Keller se réjouissent d'une affluence record pour la 9e édition des Caves ouvertes vaudoises.

La 9e édition des Caves ouvertes vaudoises s'est terminée dimanche sur une fréquentation record. Le nombre de visiteurs devrait approcher les 100'000 sur deux jours, estime l'Office des vins vaudois (OVV). Parmi eux, de nombreux jeunes.

"C'est bien simple, on n'a plus de verres", a déclaré dimanche à l'ats Benjamin Gehrig, le nouveau directeur de l'OVV, entré en fonction en mars dernier. Samedi déjà, il s'est affairé à trouver des solutions aux ruptures de stock survenues dans différentes régions viticoles du canton, à Morges par exemple.

"On se dirige vers une édition record, grâce notamment à un temps idéal, beau mais pas trop chaud", note-t-il. "On devrait frôler les 100'000 visiteurs, alors que la moyenne se situe d'habitude entre 80'000 et 90'000", a-t-il précisé.

Intéresser les jeunes

Autre constat, l'hétéroclisme et surtout la jeunesse du public. "Au début de cette manifestation, il n'y avait que des vieilles panosses", se remémore Pierre Keller, président de l'OVV jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, les visiteurs sont de plus en plus jeunes.

"Sur le plan statistique, les 18 à 38 ans ne représentent que 2% des consommateurs de vins suisses", renchérit Patrick Fonjallaz, vigneron à Epesses. "Réussir à les intéresser au produit, c'est extrêmement favorable", se réjouit-il.

Simplifier l'information

Les Caves ouvertes fédèrent quelque 300 vignerons de six régions (Bonvillars, Chablais, La Côte, Vully, Lavaux et Les Côtes de l’Orbe). L'opération est complexe, mais elle en vaut la peine, souligne le nouveau directeur.

"Pour le dixième anniversaire, nous allons essayer de nous améliorer sur le numérique et simplifier l'information pour le visiteur. Ce que l'on remarque, c'est que le public n'achète pas forcément sur Internet, mais il s'y renseigne", note Benjamin Gehrig.

L'OVV dispose d'un budget annuel de 3,5 millions, dont un million revient aux régions viticoles pour leur promotion. Il consacre 300'000 francs aux Caves ouvertes.

Née il y a plus de trente ans, la tradition des caves ouvertes s'est étendue aux six régions viticoles de la Suisse. Durant tout le mois de mai, le public peut ainsi déguster les vins du dernier millésime dans plus de 700 caves du pays.

