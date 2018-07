Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

3 juillet 2018

Belinda Bencic a retrouvé des couleurs à Wimbledon. La St-Galloise s'est imposée au 1er tour contre la Française Caroline Garcia, tête de série no 6, à l'issue d'une prestation encourageante (7-6 6-3)

Cela faisait longtemps, très longtemps que Belinda Bencic (WTA 56) n'avait plus battu une joueuse de ce calibre. Elle avait certes dominé une autre "top 10", Venus Williams, en début d'année au 1er tour à l'Open d'Australie. Mais la suite de sa saison n'avait pas été à la hauteur, entre contre-performances et nouvelle blessure (fracture de fatigue au pied droit).

C'est dire que cette victoire contre Caroline Garcia lui fera du bien et, qui sait, lui permettra de vraiment lancer sa saison. Pour cela, il faudra confirmer dès le 2e tour, où l'ancienne no 7 mondiale en découdra avec l'Américaine Alison Riske (WTA 60). Une adversaire dans ses cordes, contre qui elle affiche une victoire et une défaite.

Face à Caroline Garcia, Belinda Bencic a connu sa principale alerte lorsqu'elle a dû écarter trois balles de break consécutives à 3-4 sur son engagement dans le premier set. Pour le reste, elle a dominé une Française bien fébrile, ne lui laissant aucune chance dans le tie-break de la manche initiale (7/2), avant de prendre facilement le dessus dans la seconde. Il lui a fallu moins d'une heure (58') pour boucler l'affaire, après une énième faute directe de la Lyonnaise.

