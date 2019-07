La PM 1000 URM pèse 2200 tonnes et mesure plus d'un kilomètre de long.

Une véritable "usine roulante" de 2200 tonnes va entrer en action sur la voie ferrée qui longe la rive sud du lac de Sempach (LU). Elle soulève le ballast sous les voies pour en mettre un nouveau à la place.

La machine, la PM 1000 URM, a été présentée mardi à la presse à Sempach. Elle mesure plus d'un kilomètre de long.

Des travaux sont actuellement en cours entre Sempach-Neuenkirch et Sursee (LU). Les CFF remplacent les rails et les traverses sur un tronçon de 6,9 km. Au total, 13'812 m de rails, 11'496 traverses et 7000 tonnes de ballast sont nécessaires pour la réalisation des travaux qui vont coûter 17 millions de francs.

La deuxième voie longeant le lac de Sempach est ouverte au trafic pendant les travaux. Les trains n'y circulent toutefois qu'à 80 km/h au lieu de 160 km/h.

