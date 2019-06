Egan Bernal a pris le maillot jaune, à l'issue des la première étape de montagne du Tour de Suisse. Le Colombien d'Ineos, deuxième de cette 6e étape derrière Antwan Tolhoek, affirme son statut.

Comme prévu, c'est un deuxième Tour de Suisse qui a débuté avec cette sixième étape entre Einsiedeln et le Flumserberg (120,2 km). Après les sprinteurs, place aux grimpeurs. Et dans cette catégorie, à 22 ans, Bernal a tout des plus grands. Lui qui a manqué le Giro en raison d'une fracture de la clavicule est de retour en forme alors que ses leaders commencent à accuser le coup. Chris Froome forfait pour le Tour de France, Geraint Thomas contraint à l'abandon sur la 4e étape mardi, c'est bien le Colombien qui fait le plus peur au sein de l'équipe britannique.

Sa démonstration de force jeudi parle pour lui. Deuxième de l'étape, il a accéléré à deux kilomètres de l'arrivée, avalant tout ce qui pouvait se trouver devant lui pour n'échouer qu'à 17 secondes de Tolhoek. Suffisant pour prendre le maillot jaune.

Mais avec seulement 12 secondes d'avance sur Rohan Dennis. Le rouleur de la Bahrain-Merida, auteur d'une excellente ascension, n'a pas dit son dernier mot, compte tenu du contre-la-montre de 19,2 km au programme samedi. En revanche, les autres spécialistes de la montagne que sont Marc Soler (Movistar/6e à 41''), Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida/7e à 50'') ou Fabio Aru (Team UAE/1'07'') accusent déjà du retard et seront contraints à l'action vendredi et dimanche, pour les deux dernières étapes en altitude.

Une 1re pour Tolhoek

Qui dit montagne, dit aussi schémas de course différents. Cela a été le cas jeudi. Pour la première fois depuis le départ de Langnau le week-end passé, l'échappée principale a compté plus de quatre minutes d'avance sur le peloton. Aucun favori n'a pris place dans ce gros groupe parti à vingt-cinq coureurs, dont le leader du classement de la montagne Claudio Imhof et son équipier chez Swiss Cycling Simon Pellaud. Forcément, composée de nombreux spécialistes du sprint (Kristoff, Trentin, Viviani...), l'échappée s'est disloquée avec la pente et a vu le groupe principal revenir sur presque chacun de ses membres. Sauf un: Antwan Tolhoek.

A 25 ans, le Néerlandais de la Jumbo-Visma s'offre sa première victoire sur le World Tour. Lui qui n'a même pas eu la force de fermer son maillot avant son passage de la ligne d'arrivée était à bout, mais il a signé une sacrée performance.

Mais vendredi, on attend à nouveau ceux qui se disputent la victoire finale. Dans une 7e étape au profil similaire mais bien plus longue (216,6 km), le peloton devra gravir trois cols, de façon progressive. A un 2e catégorie en début de course se succéderont le col du Lukmanier, un 1re catégorie qui sépare les Grisons du Tessin, et surtout une montée finale vers le Gotthard. Il faudra en profiter, c'est seulement la deuxième fois qu'une étape de la boucle nationale arrive là-haut. Le dernier vainqueur? Le Russe Dimitri Konyshev, en 2001. Qui pour lui succéder?

Neuer Inhalt Horizontal Line