5 mars 2018 08:15

Il ne sera pas aisé de gagner à Toronto lors des prochains play-off. Avec 26 victoires contre seulement 5 défaites, Toronto présente le meilleur bilan de la Ligue à domicile.

Dimanche, les Raptors se sont imposés 103-98 devant Charlotte pour consolider leur fauteuil de leader de la Conférence Est et pour signer une onzième victoire en douze rencontres. DeMar DeRozan (19 points), Jonas Valanciunas (18 points), Serge Ibaka (17 points) et Kyle Lowry (14 points) ont démontré une fois de plus pourquoi Toronto pouvait s'appuyer sur un collectif de grande valeur.

A Charlotte, la contre-performance de Nicolas Batum - 3 sur 10 au tir - a pesé lourd.

