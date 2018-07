Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 juillet 2018 17:17 12. juillet 2018 - 17:17

Serena Williams (no 25) partira en quête d'un 24e titre majeur samedi à Wimbledon, où elle retrouvera Angelique Kerber (no 11) en finale.

L'Américaine de 36 ans n'a laissé quasiment aucune chance à une autre Allemande, Julia Görges (no 13), battue 6-2 6-4 dans la deuxième demi-finale sans avoir démérité. Son exploit est de taille: la 181e joueuse mondiale - qui retrouvera le top 30 lundi prochain - dispute simplement son quatrième tournoi depuis son sacre à l'Open d'Australie 2017 et sa pause-maternité. Et elle avait été contrainte de déclarer forfait avant son 8e de finale à Roland-Garros le mois dernier en raison d'une blessure aux pectoraux...

Qualifiée pour sa 30e finale de Grand Chelem (soit autant que Roger Federer), Serena Williams a rendu une copie proche de la perfection jeudi. Injouable jusqu'à 6-2 5-2, la Floridienne a simplement tremblé au moment de conclure à 5-3 sur son service, concédant alors son seul break de l'après-midi. Mais elle s'est parfaitement ressaisie pour conclure sur un jeu blanc à la relance.

Serena Williams reste sur cinq victoires en finale à Wimbledon (2009, 2010, 2012, 2015, 2016), un stade de la compétition où elle n'a échoué qu'à deux reprises à Church Road (2004 et 2008). Elle avait d'ailleurs triomphé pour la septième fois à Londres en dominant Angelique Kerber 7-5 6-3 en finale il y a deux ans. Son bilan face à la gauchère allemande est de six succès, pour deux défaites.

Neuer Inhalt Horizontal Line