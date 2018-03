Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

12 février 2018

Les Devils traversent à nouveau une mauvaise passe en NHL.

La franchise du New Jersey a subi dimanche sa quatrième défaite consécutive, s'inclinant 3-5 face à Boston. Nico Hischier et Mirco Müller n'ont pas grand-chose à se reprocher à l'issue de cette rencontre, même si Boston a ouvert la marque sur un autogoal de Hischier. Le centre valaisan a terminé la partie avec un bilan de +2, le défenseur zurichois avec un +1. Le no 1 de la dernière draft a même réussi son 23e assist de la saison (31 points au total) sur le 2-2, inscrit par Taylor Hall à la 21e minute.

Mais les Devils ont péché dans les situations spéciales. Incapables de concrétiser une seule des sept périodes de supériorité numérique dont ils ont bénéficié, ils ont même concédé deux buts alors qu'ils évoluaient avec un homme de plus sur la glace! Les Bostons Bruins, qui ont pour leur part inscrit un but en "power play", n'en demandaient pas tant.

Un autre Suisse s'est illustré sur le plan offensif dimanche. Timo Meier a marqué son 14e but de la saison lors d'un match remporté 3-2 aux tirs au but par son équipe de San Jose à Anaheim. L'attaquant appenzellois s'est fait l'auteur du 2-2 à 54'' de la fin du temps réglementaire. Il a obtenu la première étoile du match. L'ancien pigiste de Genève-Servette Logan Couture a également brillé, signant le premier but des Sharks avant de transformer son essai dans le "shoot-out".

Vancouver a par ailleurs mis fin à sa série de quatre défaites à Dallas (6-0), face à des Stars qui restaient pourtant sur cinq succès de rang. Mais Sven Bärtschi ne fut pas l’un des artisans de ce festival offensif: l'attaquant bernois n'a pas cadré le moindre tir, malgré ses 19'42 passées sur la glace.

