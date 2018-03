Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 mars 2018 07:01 06. mars 2018 - 07:01

Timea Bacsinszky (WTA 42) et Belinda Bencic (WTA 68) abordent le tournoi d'Indian Wells avec une ambition raisonnable: passer le premier tour.

Placées toutes deux dans le premier quart du tableau, la Lausannoise et la Saint-Galloise ne peuvent pas vraiment nourrir les plus grandes espérances dans le désert californien. Timea Bacsinszky repart pratiquement de zéro après son opération à la main alors que Belinda Bencic traverse - à nouveau - une crise de confiance.

Pour son deuxième tournoi de l'année, Timea Bacsinszky affrontera la Chinoise Qiang Wang (WTA 55) qu'elle n'a encore jamais rencontrée. En cas de succès, elle sera opposée à la demi-finaliste de l'Open d'Australie Elise Mertens (no 22).

Quant à Belinda Bencic, elle rencontrera la Hongroise Timea Babos (WTA 43), victorieuse le mois dernier du tournoi de Taïwan. Si elle s'impose, la Saint-Galloise défiera au deuxième tour la Championne de Roland-Garros Jelena Ostapenko (no 6).

Une troisième Suissesse espère figurer dans le tableau principal. Jil Teichmann (WTA 132) a, en effet, passé le premier tour des qualifications. Victorieuse 5-7 7-5 6-1 de l'ancienne Championne de Roland-Garros Francesca Schiavone (WTA 89), la Biennoise rencontrera aujourd'hui au deuxième et dernier tour la Belge Yanina Wickmayer (WTA 115) qui a battu 6-3 7-5 Viktorija Golubic (WTA 108).

On le sait, ce simple dames d'Indian Wells, doté de plus de 8,5 millions de dollars, marquera le grand retour sur le Circuit de Serena Williams qui n'a plus joué un seul simple officiel depuis son succès en finale de l'Open d'Australie 2017 devant sa soeur Venus. Désormais non-classée, l'Américaine affrontera jeudi soir la Kazakh Zarina Diyas (WTA 53).

