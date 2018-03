Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

22 octobre 2013

Genève - Marco Chiudinelli (ATP 175) ne gagnera pas un match sur le Circuit en 2013. Le Bâlois a laissé passer sa dernière chance aux Swiss Indoors.

A la Halle Saint-Jacques, Marco Chiudinelli a connu la même infortune qu'à Gstaad, Bangkok et Tokyo: une défaite au premier tour. Devant son public, il s'est incliné en toute logique 6-2 6-4 devant Kei Nishikori (no 6).

Marco Chiudinelli peut toutefois nourrir certains regrets. Il a traîné comme un boulet un début de match bien trop laborieux. Une fois dans le bon rythme, il a eu sa chance avec notamment deux balles de break à 4-4 qui auraient pu lui permettre de servir pour le gain de la seconde manche. "J'ai dû attendre d'être mené 6-2 2-0 pour me relâcher enfin, pestait Chiudinelli. J'ai trop mal servi pour espérer un meilleur sort".

Marco Chiudinelli sera en lice la semaine prochaine au Geneva Open, un tournoi Challenger qui pourrait lui sourire s'il évolue dans le même registre que lors de sa seconde manche contre Nishikori. A 32 ans, il entend encore prolonger sa carrière.

