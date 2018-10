Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Avec ses Suisses, Arsenal a battu 1-0 le Sporting Portugal dans la 3e journée de l'Europa League. Yvan Mvogo a signé un "clean-sheet", alors que Mario Gavranovic et Michael Frey ont marqué.

En panne de latéral gauche, la faute à de nombreux blessés, Unai Emery a innové. L'entraîneur d'Arsenal a choisi de placer Granit Xhaka à ce poste, profitant du fait qu'il serait sur son bon pied, comme durant 25 minutes lundi dernier contre Leicester. Et, de l'autre côté de la défense, c'est Stephan Lichtsteiner qui a été aligné.

Avec son duo de latéraux helvétiques, qui n'ont pas fait d'éclat, Arsenal a mis du temps à faire la différence face aux Portugais. Mais cela est venu à la 77e minute, lorsque Danny Welbeck a profité d'une approximation de la défense.

Mais plusieurs autres Suisses ont été à la fête jeudi. Le néo-international Yvon Mvogo a ainsi gardé son but vierge contre le Celtic Glasgow. Le RB Leipzig, pour lequel le gardien fribourgeois évolue en Europa League cette saison, s'est imposé 2-0, avec notamment un but de l'ancien Sédunois Matheus Cunha.

Gavranovic et Frey buteurs

Quant à Mario Gavranovic et Michael Frey, ils ont les deux trouvé le chemin des filets. Le premier a inscrit l'un des deux buts du Dinamo Zagreb sur le terrain du Spartak Trnava (2-1), alors que le second a marqué pour Fenerbahçe à Anderlecht (2-2). Au classement de ce groupe D, les Croates font la course en tête, alors que les Turcs s'accrochent derrière eux.

A noter que Ricardo Rodriguez est resté sur le banc de l'AC Milan, qui a perdu 2-1 contre le Betis Séville. Un piège évité par l'Eintracht Francfort d'Adi Hütter et Gelson Fernandes. Avec le Valaisan titulaire, les Allemands ont battu l'Apollon Limassol 2-0, profitant notamment d'une belle bourde du gardien adverse Bruno Vale sur le 1-0.

Dans le même groupe, le finaliste de l'année passée voit la porte de sortie se rapprocher. Défait 3-1 à domicile par la Lazio, l'Olympique de Marseille a désormais cinq points de retard sur la 2e place.

