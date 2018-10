Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 octobre 2018 16:29 01. octobre 2018 - 16:29

Charles Aznavour avait chanté en 1999 au Paléo Festival de Nyon (VD). "Après le concert, je lui avais amené une bouteille de Dom Pérignon, son champagne préféré", se souvient Daniel Rossellat, qui a vu de nombreuses fois l'artiste sur scène.

"C'était un personnage très attachant. Sa longévité est exemplaire. Mais à aucun moment, il n'a été pathétique sur scène. Il a réussi à jouer avec son âge de manière sympathique", relève le patron du Paléo.

Daniel Rossellat l'avait vu en concert il y a deux ans au Québec, et en octobre 2017 à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. "Il était encore étonnamment alerte. Il devenait un peu sourd, mais il en jouait. Il avait une grande connivence avec son public".

"C'était l'artiste français le plus connu dans le monde. On voit des disques de Charles Aznavour partout", a-t-il ajouté. "A Nouméa, on avait discuté avec son manager. Il nous avait dit: on est prêt à revenir à Paléo".

