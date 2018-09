Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

13 septembre 2018 - 10:12

Chaque année, près de 200 personnes domiciliées en Suisse se blessent dans des accidents de plongée à l’étranger. Une personne en moyenne y perd la vie. Le Bureau de prévention des accidents (bpa) a mis à jour ses conseils de sécurité à l'intention des plongeurs.

Les lésions du tympan dues à la pression sont les plus courantes: elles représentent un tiers des blessures répertoriées liées à la plongée, a communiqué jeudi le bpa. Viennent ensuite les plaies ouvertes, les foulures et les claquages.

Chaque année entre 2000 et 2017, une personne en moyenne domiciliée en Suisse a succombé à ses blessures en pratiquant la plongée à l’étranger.

Une bonne préparation du voyage permet pourtant de réduire le risque d’accident. L’équipement doit être irréprochable et la pharmacie de voyage doit contenir tout le nécessaire. Lors des plongées, il faut en outre savoir comment bien réagir en cas de situation critique.

Pour tous ces aspects, le bpa, la Société suisse de médecine subaquatique et hyperbare (SUHMS), le Bureau de prévention des accidents de plongée (BAP) et la Fédération suisse de sports subaquatiques (FSSS) ont élaboré des conseils qu’ils viennent d’adapter aux connaissances les plus récentes.

Leur brochure "Plongée sous-marine: à vous le grand bleu!" et ses listes de contrôle sont disponibles en deux versions: l’une sur papier à insérer dans le carnet de plongée et l’autre destinée à être visualisée sur un téléphone portable.

