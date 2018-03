Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 mars 2018 22:07 11. mars 2018 - 22:07

Une centaine d'habitants et leurs animaux ont été évacués dimanche suite à l'incendie qui a ravagé les combles du 69-75 rue de la Servette à Genève.

Un impressionnant incendie a ravagé dimanche après-midi les combles d'une rangée d'immeubles à la rue de la Servette à Genève. Aucun blessé grave n'est à déplorer, mais une centaine de personnes a dû être évacuée.

Une partie des locataires a été relogée dans un abri de la protection civile alors que les autres ont été hébergés chez des proches ou a l'hôtel, a indiqué le commandant du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS), Nicolas Schumacher. Au total plus de 80 appartements sont concernés.

L'alerte a retenti à 16h03, suivie d'une centaine d'appels au 118. Le feu a démarré pour une raison encore inconnue au numéro 73 et s'est très rapidement propagé jusqu'aux numéros 69 et 75. D'énormes flammes ont percé la toiture et envahi les cages d'escaliers. Des colonnes de fumée étaient visibles de loin.

La rue de la Servette a été bouclée de l'avenue Wendt à la rue de la Poterie pour permettre aux quelque 200 intervenants, dont 130 pompiers, de travailler. La brigade sanitaire cantonale a pris en charge sept personnes sur place. Deux d'entre elles ont été emmenées à l'hôpital pour des contrôles.

Les dégâts d'eau et de fumée sont importants, mais le risque d'effondrement présent quelques heures après le sinistre avait été écarté en soirée. Les pompiers devaient toutefois rester à pied d'oeuvre toute la nuit pour éteindre les feux résiduels sous la toiture et sécuriser les bâtiments. La rue de la Servette ne devait rouvrir qu'à partir de lundi 06h00.

Il s'agit désormais de remettre les appartements en état pour que leurs locataires puissent les réintégrer au plus vite. Cela pourra prendre quelques jours, selon le maire de la Ville de Genève Rémy Pagani, qui précise que cet immeuble mal entretenu n'appartient pas à la municipalité.

Neuer Inhalt Horizontal Line