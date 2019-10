Le Musée Jenisch Vevey présente l'exposition "Courbet dessinateur" du 1er novembre au 2 février 2020, à l'occasion du bicentenaire de la naissance du maître franc-comtois. Près de cinquante dessins y sont réunis, dont certaines feuilles jamais exposées.

Si l’oeuvre peint de Gustave Courbet est aujourd’hui largement connu et documenté, ses dessins demeurent encore peu étudiés et diffusés. Celui dont la critique a souvent clamé qu’il n’était pas dessinateur a cependant réalisé des feuilles d’une très grande qualité graphique, relève le dossier de presse.

Le peintre a entretenu un rapport au dessin beaucoup plus complexe et riche qu’il n’y paraît. L’exposition vise ainsi à présenter cette partie méconnue du travail du maître d’Ornans qui s’est éteint à la Tour-de-Peilz en 1877. Elle en propose une nouvelle évaluation.

Portrait, exil, paysages

Pour reconsidérer la fonction du dessin chez Courbet et sa pratique graphique tout au long de sa carrière, l’exposition s’articule de manière thématique. Elle aborde les feuilles de jeunesse, les portraits et autoportraits, les paysages et sujets animaliers, ainsi que la période de l’exil. Elle traite aussi des rapports entre dessin et gravure, de même qu’entre dessin et peinture.

Ces différentes sections permettent notamment de se pencher sur les questions liées à la matérialité de ces pièces. Mais aussi sur les techniques et les supports adoptés par l’artiste.

Partenariat avec Ornans

Cet important projet a été initié par le Musée Gustave Courbet d’Ornans (F) et repris sous une forme remaniée à Vevey. La cinquantaine d'oeuvres proviennent de collections privées suisses et européennes, ainsi que de nombreuses institutions muséales.

www.museejenisch.ch

