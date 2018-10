Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 octobre 2018 18:12 14. octobre 2018 - 18:12

Lausanne n'a pas démérité au Hallenstadion. Mais la troupe de Ville Peltonen a tout de même subi sa cinquième défaite d'affilée en National League, s'inclinant 2-1 face aux Zurich Lions.

Le LHC n'a pas grand-chose à se reprocher à l'issue de cette partie, qui aurait pu épouser un tout autre scénario si un tir de Yannick Herren n'avait pas trouvé les montants des buts de Niklas Schlegel après un peu plus d'une minute de jeu. La formation vaudoise, qui évoluait alors en supériorité numérique, a d'ailleurs dominé les débats en début de match. Mais sans parvenir à trouver la faille.

Les Zurich Lions, qui en à cinq victoires consécutives, ont en revanche témoigné d'un certain réalisme. Le "Z" pouvait ouvrir la marque à la 32e minute grâce à la première réussite de la saison de Roman Wick, qui a profité d'un puck perdu par la défense lausannoise. Les joueurs de Serge Aubin doublaient la mise à la 46e en "power play", le topscorer Jérôme Bachofner gagnant son duel avec Luca Boltshauser après un superbe service de Severin Blindenbacher.

Lausanne, qui a aligné son nouveau renfort canadien Cory Emmerton au côté de Herren et Sandro Zangger, a ensuite pris d'assaut la cage de Niklas Schlegel. Mais le gardien no 2 des Lions n'a capitulé qu'une seule fois, sur un tir de Robin Grossmann dévié par Loïc In-Albon (50e). Il a tenu bon au cours des dix dernières minutes, et a d'ailleurs été désigné meilleur joueur de son équipe.

