Une collision entre deux parapentistes vendredi soir à Rufi (SG), dans la région de Näfels, s'est terminée sans mal. L'un a atterri sur un sapin, l'autre sur un alpage. Mais les secours ont mis plusieurs heures pour s'assurer du sort des pilotes.

L'accident a été signalé à la centrale d'alarme de la police st-galloise peu avant 19h00. Un témoin a dit avoir aperçu un parapente accroché à un arbre dans une forêt. La police et la Rega se sont immédiatement mobilisées.

Lors d'un survol, les secours ont repéré la voile mais pas son propriétaire. Un jeune homme de 24 ans s'est peu après annoncé à la Rega et indiqué qu'il avait heurté un autre parapentiste. Il a réussi à se poser sur un arbre grâce à son parachute de secours et s'est tiré de ce mauvais pas par ses propres moyens. La batterie de son téléphone mobile étant à plat, il a rejoint à pied la vallée où il a pu informer les secours.

Quant au second pilote de 22 ans, le suspense a duré jusqu'à 21 heures. C'est finalement un passant qui l'a conduit vers les forces d'intervention. Indemne. Il a raconté qu'il avait réussi à atterrir sur un alpage. Comme il avait perdu son téléphone dans la collision dans les airs, il n'a pas non plus été en mesure d'avertir la police. Il a donc rejoint à pied la vallée où il a ensuite trouvé de l'aide.

Neuer Inhalt Horizontal Line