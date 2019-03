La Formule E a le vent en poupe en Suisse. Après l'E-Prix de Zurich en 2018 et celui de Berne le 22 juin de cette année, Zurich et Genève devraient avoir leur course en 2020 et 2021.

Le promoteur des courses en Suisse Pascal Derrona en tous les cas des projets allant dans ce sens comme il l'a confirmé à "Sonntagsblick". Rien n'est encore coulé dans le béton, mais les dossiers avancent bien selon l'organisateur Swiss E-Prix Operations AG.

Une demande a été déposée auprès du Canton de Genève. "Nous sommes en train de regarder plusieurs variantes pour la piste en collaboration avec la Ville et le Canton, explique Pascal Derron. En tant que siège de l'ONU et ville internationale, Genève serait une ville idéale pour une course de Formule E en Suisse."

Plutôt que d'inscrire une course en Suisse dans une seule ville, on a préféré opter pour un tournus. A Berne, même si le camp rouge-vert, majoritaire à la municipalité, n'est pas persuadé du faible impact écologique d'une telle manifestation, les politiques ont donné leur feu vert. Pas de regret donc de ne pas voir les bolides près de la Fosse aux Ours lors des deux prochaines années.

