Une déception de plus pour Timea Bacsinszky au coeur d'un été bien morose ! La Lausannoise a été sortie d'entrée de jeu au Ladies Open, le tournoi dont elle est l'ambassadrice.

Timea Bacsinszky a été battue 6-2 5-7 6-1 par Jil Teichmann, qui s'offre avec vingt-quatre heures de retard un beau cadeau d'anniversaire. La Zurichoise a toutefois connu des frayeurs inutiles dans une rencontre qu'elle a dominée de la tête et des épaules. Elle ainsi, galvaudé une balle de match à 6-2 5-4 avec son smash qui a trouvé le filet alors que le point semblait mille fois gagné. Maîtresse du jeu, elle a bien failli, comme lors de son premier tour à Wimbledon, tout perdre sur un coup du sort. Mais elle a su faire le dos rond après la perte du deuxième set pour s'offrir un huitième de finale contre la sensation Simona Waltert.

Les temps sont décidément bien durs pour Timea Bacsinszky. La Vaudoise affirme avoir trouvé une véritable paix intérieure depuis qu'elle a fêté le mois dernier ses 30 ans. Mais sur le court, sa balle à la fois n'avance plus et ne trouve plus les lignes. L'ambassadrice du Ladies Open a concédé une défaite qui doit faire très mal en raison de la pauvreté du tennis qu'elle a présenté.

